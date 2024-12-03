Туризм в Абхазии столкнулся с трудностями из-за отключений электричества

Туристическая отрасль Абхазии начала сталкиваться с трудностями в условиях энергетического кризиса в стране: уровень бронирований на новогодние праздники упал в 2 раза.

Абхазия продолжает принимать российских путешественников, несмотря на ежедневные отключения электричества, однако туристическая отрасль уже начала испытывать трудности, рассказал журналистам первый замминистра экономики республики и владелец отеля в Сухуме Виктор Хашба.

Он передал, что бронирование мест в его гостинице находится на крайне низком уровне в новогодние праздники.

«У меня показатель упал на 50%, такого никогда не было. Правда, сейчас активно бронируют на летний сезон следующего года»

- Виктор Хашба

По его мнению, туристическая отрасль Абхазии сильно пострадает в условиях энергетического кризиса.

«В гостинице есть дизельная станция. Мы ее заполнили и сделали еще запас 100 литров. Каждый час работы она потребляет 25 литров, если 10 часов в сутки — это 250 литров топлива, при том, что каждый литр стоит порядка 70 руб. При таких расходах придется работать в убыток. Многие в этих условиях сами откажутся принимать туристов»

- Виктор Хашба

Одна из ключевых задач Абхазии сегодня – переход республики на самостоятельное обеспечение энергией, подчеркнул предприниматель в разговоре с изданием РБК Ростов.