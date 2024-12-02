Вестник Кавказа

Абхазия удлиняет отключения электричества

Абхазия удлиняет отключения электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С сегодняшнего дня вся Абхазия будет оставаться без света на 9 часов 20 минут ежедневно. В дневное время электричество будут давать на 4 часа 40 минут.

Ежедневные отключения электричества в Абхазии становятся все продолжительнее, с понедельника в действие вступает новый график, по которому днем электричество будет подаваться менее чем на 5 часов.

С 9 декабря в республике электричество будут включать на ночное время: с 21.00 до 07.00, а также дважды днем, общая продолжительность двух этих включений составит 4 часа 40 минут. Таким образом, свет в Абхазии будет на протяжении 14 часов 40 минут в сутки.

Отключения света также скажутся на водоснабжении части населения - в Гагре, Гудауте, Сухуме.

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