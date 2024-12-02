Вестник Кавказа

Отключение света в Абхазии может сократить уроки в школах

Отключение света в Абхазии может сократить уроки в школах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В школах Абхазии могут сократить длительность уроков. Причина – новый график отключения электроэнергии в республике.

Длительность уроков в школах Абхазии могут сократить из-за ежедневных отключений электричества, рассказала замминистра просвещения Ада Кварчелия.

«Мы рассматриваем разные режимы работы школ и детских садов. Скорее всего, в сокращенном режиме они продолжат работу»

- Ада Кварчелия

Министерство постарается обеспечить школы генераторами, однако за этим последуют дополнительные расходы на топливо, передала Ада Кварчелия в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.

Решение об изменения работы школ примут в понедельник.

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