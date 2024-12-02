Отключение света в Абхазии может сократить уроки в школах

В школах Абхазии могут сократить длительность уроков. Причина – новый график отключения электроэнергии в республике.
Длительность уроков в школах Абхазии могут сократить из-за ежедневных отключений электричества, рассказала замминистра просвещения Ада Кварчелия.
«Мы рассматриваем разные режимы работы школ и детских садов. Скорее всего, в сокращенном режиме они продолжат работу»
- Ада Кварчелия
Министерство постарается обеспечить школы генераторами, однако за этим последуют дополнительные расходы на топливо, передала Ада Кварчелия в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.
Решение об изменения работы школ примут в понедельник.