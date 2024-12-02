Отключения света в Абхазии выросли до шести часов в день

С сегодняшнего дня в Абхазии отключать подачу электроэнергии будут на шесть часов ежедневно. Переток электричества из России оплачен до 7 декабря.

В Абхазии вводят дополнительные отключения электричества: с 7 декабря свет будут также отключать в дневные часы.

Длительность ежедневных отключений увеличивается с 4 до 6 часов в связи с необходимостью оптимизации потребления электроэнергии и обеспечения стабильности энергоснабжения, отметили в Минэнерготрансе Абхазии.

Переток энергии из России оплачен до конца суток.

В "Черноморэнерго" проинформировали о дополнительном введении отключений днем. Ранее свет отключали дважды в сутки по установленному графику - два отключения продолжительностью два часа ежедневно. С сегодняшнего дня график меняется, например в Гагре и Пицунде электричества не будет ежедневно в периоды 04.00-06.00, 12.00-14.00 и в 20.00-22.00.

Ранее власти республики сообщили, что из-за ситуации с энергетиков в Абхазии может быть введен режим ЧС.