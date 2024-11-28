Абхазия оплатила электричество до 7 декабря

В Минфине Абхазии рассказали о том, что республика сумела еще на несколько дней оплатить поставки электроэнергии из России.
В этом году на поддержку энергетической отрасли Абхазии направлено 700 млн рублей, проинформировал и.о. министра финансов Владимир Делба. Из этой суммы 500 млн рублей - собственные бюджетные средства республики, еще 200 млн поступило в качестве целевой помощи за счет средств России.
На оплату перетока ушло 425 млн рублей, в настоящее время переток оплачен до 7 декабря.
"Первостепенные задачи – несомненно справедливое снижение потребления электроэнергии, мобилизация задолженности за потребление электроэнергии всеми потребителями в независимости от их категории"
– и.о. главы Минфина республики
Отдельной проблемой в Абхазии стали майнеры, они незаконно расходуют огромное количество электроэнергии.