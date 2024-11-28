Вестник Кавказа

Абхазия оплатила электричество до 7 декабря

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия продолжает находиться под угрозой блэкаута. На сегодняшний день, переток электричества из России оплачен до 7 декабря, ближайшей субботы.

В Минфине Абхазии рассказали о том, что республика сумела еще на несколько дней оплатить поставки электроэнергии из России.

В этом году на поддержку энергетической отрасли Абхазии направлено 700 млн рублей, проинформировал и.о. министра финансов Владимир Делба. Из этой суммы 500 млн рублей - собственные бюджетные средства республики, еще 200 млн поступило в качестве целевой помощи за счет средств России.

На оплату перетока ушло 425 млн рублей, в настоящее время переток оплачен до 7 декабря.

"Первостепенные задачи – несомненно справедливое снижение потребления электроэнергии, мобилизация задолженности за потребление электроэнергии всеми потребителями в независимости от их категории"

– и.о. главы Минфина республики

Отдельной проблемой в Абхазии стали майнеры, они незаконно расходуют огромное количество электроэнергии.

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