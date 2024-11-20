Вестник Кавказа

Абхазия прекратит все платежи кроме света и зарплат бюджетникам

Абхазия прекратит все платежи кроме света и зарплат бюджетникам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сложная ситуация сложилась в Абхазии на сегодня: чтобы закупать электроэнергию у России и чтобы рассчитаться по зарплатам с бюджетниками, властям республики придется аккумулировать ресурсы и заморозить все остальные выплаты.

Власти Абхазии прекратят практически все выплаты, чтобы иметь возможность оплачивать электричество, поступающее из России, а также выплатить зарплаты работникам бюджетной сферы, рассказал и.о. премьера республики Валерий Бганба.

"Мы практически приостанавливаем платежи другие. Имеются в виду хозрасходы, какие-то целевые программы, хотя понятно, что они тоже нужны, чтобы обеспечить два главных вопроса – переток и заработную плату"

– Бганба

Политик уточнил, что на бюджете также есть ряд других важных долгов. Задолженность перед Управлением капстроительства составляет порядка 50 млн рублей, Минздраву не выплачено 55 млн за лекарства, еще 22 млн Сухум должен российским больницам за лечение в них граждан Абхазии.

Что касается электричества, то, по словам Бганбы, в этом году каждый день для оплаты электроэнергии из России требуется 15 млн рублей. При этом ее потребление увеличивается: за последние сутки оно стало больше на миллион кВт·ч.

Чтобы выплатить зарплату бюджетникам, понадобится свыше 2 млрд рублей, добавил и.о. премьера.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1505 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазские вина представили во Франции

Абхазские вина представили во Франции

Абхазия оплатила электричество из России до 4 декабря

Абхазия оплатила электричество из России до 4 декабря

Абхазия выберет президента 15 февраля

Абхазия выберет президента 15 февраля

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Ситуация с электричеством в Абхазии близка к критической

Ситуация с электричеством в Абхазии близка к критической

В Абхазии все спокойно – МИД

В Абхазии все спокойно – МИД

Абхазия хочет поставить России 37 тыс т мандаринов и других цитрусов

Абхазия хочет поставить России 37 тыс т мандаринов и других цитрусов

Абхазия в межсезонье может привлечь деловых туристов

Абхазия в межсезонье может привлечь деловых туристов

Выборы президента Абхазии: дату назначат 28 ноября

Выборы президента Абхазии: дату назначат 28 ноября

Выборы в Абхазии: Бжания снова вступит в борьбу за президентское кресло

Выборы в Абхазии: Бжания снова вступит в борьбу за президентское кресло

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы