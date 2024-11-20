Абхазия прекратит все платежи кроме света и зарплат бюджетникам

Сложная ситуация сложилась в Абхазии на сегодня: чтобы закупать электроэнергию у России и чтобы рассчитаться по зарплатам с бюджетниками, властям республики придется аккумулировать ресурсы и заморозить все остальные выплаты.

Власти Абхазии прекратят практически все выплаты, чтобы иметь возможность оплачивать электричество, поступающее из России, а также выплатить зарплаты работникам бюджетной сферы, рассказал и.о. премьера республики Валерий Бганба.

"Мы практически приостанавливаем платежи другие. Имеются в виду хозрасходы, какие-то целевые программы, хотя понятно, что они тоже нужны, чтобы обеспечить два главных вопроса – переток и заработную плату"

– Бганба

Политик уточнил, что на бюджете также есть ряд других важных долгов. Задолженность перед Управлением капстроительства составляет порядка 50 млн рублей, Минздраву не выплачено 55 млн за лекарства, еще 22 млн Сухум должен российским больницам за лечение в них граждан Абхазии.

Что касается электричества, то, по словам Бганбы, в этом году каждый день для оплаты электроэнергии из России требуется 15 млн рублей. При этом ее потребление увеличивается: за последние сутки оно стало больше на миллион кВт·ч.

Чтобы выплатить зарплату бюджетникам, понадобится свыше 2 млрд рублей, добавил и.о. премьера.