Абхазия оплатила электричество из России до 4 декабря

Ситуация с электроэнергией в Абхазии остается крайне напряженной. Сегодня стало известно, что правительство выделило средства еще на несколько дней перетока электричества из РФ.

Абхазия оплатила до следующей среды переток электричества из России, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Абхазия 28 ноября нашла средства для того, чтобы еще на несколько дней оплатить электроэнергию, которая поступает в республику из России. Теперь переток оплачен до 4 декабря.

В республике пересматривают бюджетные расходы, чтобы найти выход из ситуации и не лишиться российского электричества.

Всего в ноябре электроэнергия из России обошлась Абхазии в 600 млн рублей, из них 90 млн было выделено дополнительно после 27 ноября.

В Абхазии на ближайшие дни сохранится режим веерных отключений электроэнергии, ежедневно свет отключают на четыре часа.