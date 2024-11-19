Вестник Кавказа

Абхазия оплатила электричество из России до 4 декабря

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ситуация с электроэнергией в Абхазии остается крайне напряженной. Сегодня стало известно, что правительство выделило средства еще на несколько дней перетока электричества из РФ.

Абхазия оплатила до следующей среды переток электричества из России, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Абхазия 28 ноября нашла средства для того, чтобы еще на несколько дней оплатить электроэнергию, которая поступает в республику из России. Теперь переток оплачен до 4 декабря.

В республике пересматривают бюджетные расходы, чтобы найти выход из ситуации и не лишиться российского электричества.

Всего в ноябре электроэнергия из России обошлась Абхазии в 600 млн рублей, из них 90 млн было выделено дополнительно после 27 ноября.

В Абхазии на ближайшие дни сохранится режим веерных отключений электроэнергии, ежедневно свет отключают на четыре часа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
920 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия выберет президента 15 февраля

Абхазия выберет президента 15 февраля

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Ситуация с электричеством в Абхазии близка к критической

Ситуация с электричеством в Абхазии близка к критической

В Абхазии все спокойно – МИД

В Абхазии все спокойно – МИД

Абхазия хочет поставить России 37 тыс т мандаринов и других цитрусов

Абхазия хочет поставить России 37 тыс т мандаринов и других цитрусов

Абхазия в межсезонье может привлечь деловых туристов

Абхазия в межсезонье может привлечь деловых туристов

Выборы президента Абхазии: дату назначат 28 ноября

Выборы президента Абхазии: дату назначат 28 ноября

Выборы в Абхазии: Бжания снова вступит в борьбу за президентское кресло

Выборы в Абхазии: Бжания снова вступит в борьбу за президентское кресло

В чьей власти была Абхазия в последнее время?

В чьей власти была Абхазия в последнее время?

Сочинская стихия не затронет Абхазию

Сочинская стихия не затронет Абхазию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы