Ситуация с электричеством в Абхазии близка к критической

Абхазии снова угрожает жестокий энергодефицит – положение дел с обеспечением республики электроэнергией обсуждали на совещании у и.о. президента. Электричество из России оплачено только на ближайшие сутки.

Электроснабжение Абхазии снова под угрозой, возможный кризис обсуждался на совещании под руководством и.о. президента Бадры Гунбы.

"На совещании было отмечено, что ситуация с обеспечением электроэнергией близка к критической"

– пресс-служба президента Абхазии

И.о. первого вице-премьера, глава Минэнерго Джансух Нанба рассказал, что дефицит электричества в Абхазии может быть покрыт уже оплаченными поставками российского электричества только до конца завтрашнего дня.

Для того, чтобы найти средства для дальнейшей оплаты, было поручено частично пересмотреть бюджетные расходы, в качестве возможной меры были названы санкции против должников-юрлиц.

Бадра Гунба поручил и.о. премьера Валерию Бганбе активнее взыскивать долги за электричество и мобилизовать средства у унитарных предприятий, прочих госорганизаций, а также внебюджетных фондов.