Вестник Кавказа

Ситуация с электричеством в Абхазии близка к критической

Лампчка
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Абхазии снова угрожает жестокий энергодефицит – положение дел с обеспечением республики электроэнергией обсуждали на совещании у и.о. президента. Электричество из России оплачено только на ближайшие сутки.

Электроснабжение Абхазии снова под угрозой, возможный кризис обсуждался на совещании под руководством и.о. президента Бадры Гунбы.

"На совещании было отмечено, что ситуация с обеспечением электроэнергией близка к критической"

– пресс-служба президента Абхазии

И.о. первого вице-премьера, глава Минэнерго Джансух Нанба рассказал, что дефицит электричества в Абхазии может быть покрыт уже оплаченными поставками российского электричества только до конца завтрашнего дня.

Для того, чтобы найти средства для дальнейшей оплаты, было поручено частично пересмотреть бюджетные расходы, в качестве возможной меры были названы санкции против должников-юрлиц.

Бадра Гунба поручил и.о. премьера Валерию Бганбе активнее взыскивать долги за электричество и мобилизовать средства у унитарных предприятий, прочих госорганизаций, а также внебюджетных фондов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1300 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия хочет поставить России 37 тыс т мандаринов и других цитрусов

Абхазия хочет поставить России 37 тыс т мандаринов и других цитрусов

В чьей власти была Абхазия в последнее время?

В чьей власти была Абхазия в последнее время?

Сухум: отели у моря, погода, аэропорт и достопримечательности столицы Абхазии

Сухум: отели у моря, погода, аэропорт и достопримечательности столицы Абхазии

Абхазия оплатила российское электричество еще на неделю

Абхазия оплатила российское электричество еще на неделю

Протесты и море: откажутся ли россияне от отдыха в Абхазии?

Протесты и море: откажутся ли россияне от отдыха в Абхазии?

Москва рассчитывает на сохранение союзнических отношений с Абхазией

Москва рассчитывает на сохранение союзнических отношений с Абхазией

Сколько мандаринов и фейхоа из Абхазии ввезли в Россию?

Сколько мандаринов и фейхоа из Абхазии ввезли в Россию?

Возрождение Сухумского аэропорта: регулярные рейсы стартуют в начале года

Возрождение Сухумского аэропорта: регулярные рейсы стартуют в начале года

Абхазия оплатила электричество из России до 22 ноября

Абхазия оплатила электричество из России до 22 ноября

Оппозиция в Абхазии: кто такие, чего хотят и как относятся к России?

Оппозиция в Абхазии: кто такие, чего хотят и как относятся к России?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы