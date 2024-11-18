В Абхазии все спокойно – МИД

В Абхазии заявили, что ситуация в республике спокойная и безопасная для туристов. Ранее в Сухуми вспыхнули протесты против ратификации договора с Россией.

Обстановка в Абхазии после прошедших в середине ноября беспорядков спокойная и безопасная для туристов, сообщает пресс-служба абхазского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что политический кризис имел локальный, внутриполитический характер и полностью закончился в рамках конституционного поля.

"Обстановка в стране спокойная, органы государственной власти осуществляют свои функции в штатном режиме. Никаких оснований для беспокойства или рисков для безопасности граждан, прибывающих в Абхазию на отдых, или по иным целям нет"

- МИД Абхазии

В министерстве отметили, что любые новые заявления о беспорядках в республики на сегодняшний день неверны и беспочвенны.

Напомним, в середине октября в Сухуме вспыхнули беспорядки против ратификации соглашения с Россией об инвестициях.