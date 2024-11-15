Вестник Кавказа

Выборы президента Абхазии: дату назначат 28 ноября

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Когда состоятся президентские выборы в Абхазии – в 2024 или в 2025 году? Точная дата будет выбрана на заседании парламента республики, которое состоится на этой неделе через несколько дней, рассказал депутат.

День выборов президента в Абхазии станет известен уже скоро – подробности рассказал депутат республиканского парламента Даут Хутаба.

По его словам, дату проведения выборов назначит парламент. Депутаты выберут ее на заседании, которое состоится 28 ноября, пишет Sputnik.

Ранее в ЦИК Абхазии заявили, что главу государства жители республики выберут в срок до 19 февраля 2025 года.

Напомним, по законам Абхазии парламент обязан огласить дату проведения президентских выборов в течение 15 дней после отставки президента. Голосование должно пройти не позднее чем через три месяца после прекращения полномочий главы государства.

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