В чьей власти была Абхазия в последнее время?

В течение 30 лет в Абхазии у власти были пять президентов. Некоторые из них вынуждено уходили в отставку из-за массовых волнений. За последние 10 лет в республике трижды произошла смена власти.

Должность президента Абхазии была создана в 1994 году. До этого в республике в течение двух лет у власти стоял председатель парламента, а еще раньше председатель Верховного Совета.

Владислав Ардзинба

С 1994 по 2005 годы президентом Абхазии был Владислав Ардзинба. До этого с 1992 по 1994 годы он занимал пост председателя парламента республики.

© Фото: commons.wikimedia/Leonrid

Политик родился 14 мая 1945 года в селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР. По образованию Ардзинба был историком. После того, как он окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института, он поступил в аспирантуру Института востоковедения Академии наук СССР в Москве. Историей занимался до 1988 года и не планировал идти в политику.

Смена деятельности Владислава Ардзинбы произошла после того, как он стал директором Абхазского института языка. В это время он был избран депутатом Верховного Совета Советского Союза.

В декабре 1990 года политик был назначен на пост председателя Верховного Совета Абхазии. Летом этого же года власти республики объявили Абхазию суверенным государством, после чего в стране произошли военные действия, которые повлияли на отношения Абхазии и Грузии.

В ноябре 1994 года парламент Абхазии принял Конституцию. В результате этого, республика стала президентской страной. Владислав Ардзинба был назначен на пост президента. До 2000 года он участвовал в урегулировании отношений между Грузией и Абхазией.

В 1999 году в Абхазии прошли первые всенародные выборы. Владислав Ардзинба был единогласно признан лидером республики.

© Фото: commons.wikimedia/Yakudza

Из-за тяжелой болезни политик был вынужден покинуть свой пост в 2004 году. В это же время он заявил об окончании своей политической деятельности. Преемником президента был назначен Рауль Хаджимба.

Очередные выборы президента прошли в январе 2005 года. Тогда большая часть населения проголосовала за бывшего премьер-министра республики Сергея Багапша.

Владислав Ардзинба последние 10 лет своей жизни вел закрытый образ жизни из-за тяжелого течения болезни. В феврале 2010 году в критическом состоянии его отправили в Центральную клиническую больницу Москвы, где он скончался 4 марта.

Тело бывшего президента было доставлено в Сухум, откуда его доставили в родное село Эшера, где политик и был похоронен.

Сергей Багапш

Второй президент Абхазии Сергей Багапш занял свой пост 12 февраля 2005 года.

© Фото: commons.wikimedia/government.ru

Политик родился в Сухуми в 1949 году в семье простых рабочих. После окончания школы будущий президент поступил в Грузинский институт сельского хозяйства. В юности занимался спортом и возглавлял сборную Абхазии по баскетболу.

Политическая деятельность Багапша началась рано. В конце 1970-х годов он возглавлял Центральный комитет Ленинского коммунистического союза молодежи Грузии.

В начале 1980-х политик был назначен первым секретарем Очамчырского райкома партии. Это один из самых больших районов республики.

При этом он часто приезжал в свое родовое село Джгерда и занимался сельским хозяйством. Нередко Багапша можно было увидеть за рулем трактора, который убирал кукурузные поля.

С 1995 года был первым заместителем председателя Совета министров. В начале 1990-х годов принимал активное участие в нормализации отношений между Грузией и Абхазией.

В это же время был неофициальным представителем республики в России и занимался отправкой гуманитарной помощи.

В 1997 году был назначен премьер-министром Абхазии, и занимал этот пост в течение двух лет.

После завершения карьеры премьера, занял место управляющего директора абхазской государственной энергетической компании «Черноморэнерго». Одновременно с этим оппозиционные силы республики выбирают его в качестве своего кандидата на предстоящих выборах президента. В результате Багапш стал одним из трех лидеров партии «Объединенная Абхазия».

Во время проведения выборов изначально избирательная комиссия объявила победителем оппонента Сергея Багапша Рауля Хаджимбу, который был преемником прошлого президента.

Фактическая победа Багапша была установлена с учетом 50,3% голосов. Но сторонники Хаджимбы были против, и выборы состоялись повторно.

© Фото: commons.wikimedia/Presidential Press and Information Office

Сергей Багапш в середине февраля 2005 года был назначен лидером республики.

В 2009 году на очередных президентских выборах выдвинул повторно свою кандидатуру и победил с результатом 63,3%.

В мае 2011 году у лидера республики было обнаружено онкологическое заболевание. В том же месяце он перенес успешную операцию по удалению раковой опухоли.

Скончался президент Абхазии 29 мая а результате осложнений, которые появились после операции.

Исполнять обязанности президента в это время был назначен Александр Анкваб.

Сергей Багапш был похоронен в своем родовом селе Джгерда.

Александр Анкваб

Третий президент Абхазии Александр Анкваб занимал пост лидера страны с 2011 по 2014 годы.

© Фото: commons.wikimedia/Mitya Aleshkovskiy

Родился 26 декабря 1952 года в Сухуми. Имеет юридическое образование, которое получил в Ростовском государственном университете.

В ранние годы работал в комсомоле, а позднее перешел в Министерство юстиции Абхазии.

С 1992 по 1993 годы занимал пост министра внутренних дел республики. После этого в 1994 году переехал в Москву и занялся бизнесом.

В Абхазию политик вернулся в 2000 году. В то же время создал партию «Айтайра», которая была оппонентом движения президента Владислава Ардзинбы.

В 2004 году планировал баллотироваться в президенты, но не смог из-за дисквалификации, так как прожил в республики слишком мало времени. Анкваб поддержал Сергея Багапша и помог ему добиться президентского места.

На выборах в 2009 году выдвинул свою кандидатуру на пост вице-президента, где проработал до 2011 года.

После смерти второго президента республики стал исполняющим его обязанности.

Во время внеочередных президентских выборов был вновь выдвинут на пост главы страны.

В сентябре 2011 года Александр Анкваб был назначен президентом Абхазии.

© Фото: commons.wikimedia/Presidential Press and Information Office

В мае 2014 года оппозиция вышла на улицы Сухума с требованием убрать президента с его поста. Митингующие были недовольны тем, что Анкваб не проводит конституционную реформу.

В начале июня президент подал в отставку, после чего уехал в Москву, где проживал несколько лет.

В 2017 году вернулся в Абхазию и с 2020 года был премьер-министром республики.

В ноябре 2024 года смещен с должности из-за внутриполитического кризиса страны.

Рауль Хаджимба

Четвертый президент Абхазии Рауль Хаджимба находился в должности лидера страны с 2014 по 2020 годы.

Будущий президент родился в абхазском городе Ткварчели в семье ассимилированных абхазов турецкого происхождения.

© Фото: commons.wikimedia/Presidential Press and Information Office

После того, как Хаджимба закончил школу, он пошел работать слесарем электростанции.

В середине 1980-х годов окончил юридический факультет Абхазского государственного университета и занял пост юрисконсульта Сухумского химического завода.

Также окончил Минскую школу КГБ.

В начале 1990-х годов был начальником службы военной разведки.

Долгое время занимал руководящие посты в силовых структурах Абхазии. В 2002 был министром обороны республики, позднее премьер-министром страны, а затем с 2005-го по 2009-й вице-президентом.

В 2009 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента, но проиграл Сергею Багапшу.

В 2011 году также участвовал в выборах, занял третье место.

Будучи лидером оппозиции, Рауль Хаджимба возглавил массовые протесты в 2014 году и вынудил Александра Анкваба уйти с поста президента.

Инаугурация нового лидера страны состоялась в сентябре 2014 года.

Спустя 5 лет был переизбран на пост президента, а через год, в 2020 году в Абхазии возобновились протесты с требованием сместить президента. В январе того же года Рауль Хаджимба подал в отставку.

Аслан Бжания

Пятым президентом Абхазии стал Аслан Бжания. Он пришел к власти после того, как выборы предыдущего президента Рауля Хаджимбы были признаны недействительными.

Аслан Бжания родился 6 апреля 1964 года в селе Тамиши Очамчирского района. В середине 1980-х годов окончил Московский автомобильно-дорожный университет.

© Фото: commons.wikimedia/Official website of the President of the Russian Federation

В начале 1990-х годов занимал должность в Службе государственной безопасности Абхазии, а затем уехал в Москву, где занялся бизнесом.

В 2009 году был советником посольства Абхазии в Москве. Затем вернулся в Абхазию и занимал пост главы Службы государственной безопасности.

Впервые на президентский пост баллотировался в 2014 году. Его противники обратились в суд из-за того, что Бжанию не имели право регистрировать на выборах, так как он долгое время прожил в Москве. Хотя дело и было прекращено, Аслан Бжания проиграл выборы.

Второй раз политик выдвигался в президенты в 2019 году, но был вынужден снять свою кандидатуру из-за состояния здоровья.

Тогда победил Рауль Хаджимба, что вызвало протесты и власти были вынуждены назначить новую дату выборов. В результате которых Аслан Бжания набрал 59% голосов.

На должность президента был избран в апреле 2020 года. Но уже в 2021 году в Абхазии прошли митинги против его правления.

© Фото: commons.wikimedia/Press Service of the President of the Republic of Abkhazia

В ноябре 2024 года в Абхазии вновь прокатилась волна протестов. Из-за требования оппозиционных сил Аслан Бжания был вынужден уйти в отставку.

С 19 ноября 2024 года исполняющим обязанности президента Абхазии стал Бадра Гунба. Досрочные выборы в республики будут проведены в 2025 году.