Вестник Кавказа

На Кубани собрали меньше чая из-за жаркой погоды

На Кубани собрали меньше чая из-за жаркой погоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае сократился сбор чая. Причиной стала жаркая погода в прошлом году.

Сбор чая сократился в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в минсельхозе Кубани. 

Отмечается, что в прошлом году сбор чайного листа составил 373 тонны, что на 7% ниже показателей позапрошлого года, когда чайные плантации принесли производителям более 400 тонн листьев. К этому привела аномальная жара. 

Сообщается, что в среднем хозяйства региона собирают чуть больше тонны листьев с одного га. 

Всего в регионе чаем занимаются шесть предприятий с общей площадью чайных насаждений более 400 га.

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