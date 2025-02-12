На Кубани собрали меньше чая из-за жаркой погоды

В Краснодарском крае сократился сбор чая. Причиной стала жаркая погода в прошлом году.

Сбор чая сократился в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в минсельхозе Кубани.

Отмечается, что в прошлом году сбор чайного листа составил 373 тонны, что на 7% ниже показателей позапрошлого года, когда чайные плантации принесли производителям более 400 тонн листьев. К этому привела аномальная жара.

Сообщается, что в среднем хозяйства региона собирают чуть больше тонны листьев с одного га.

Всего в регионе чаем занимаются шесть предприятий с общей площадью чайных насаждений более 400 га.