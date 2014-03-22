Вестник Кавказа

На Кубани стартует новый национальный проект

На Кубани стартует новый национальный проект
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках нового национального проекта "Молодежь и дети" власти Кубани в нынешнем 2025 году планируют капитально отремонтировать 11 и построить 3 новых школы на 2250 учащихся.

В Краснодарском крае дан старт новому национальному проекту "Молодежь и дети", направленному на улучшение условий образования и повышения квалификации педагогов школ региона, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Благодаря нацпроекту капитально отремонтируют 11 образовательных организаций в Анапе, Сочи, Армавире, Выселковском, Каневском, Кореновском, Успенском районах и Ленинградском муниципальном округе. А до 2027 года в Сочи и Краснодаре появятся три школы в общей сложности на 2250 мест"

- администрация Краснодарского края

Новый нацпроект не ограничивается строительством – в процессе его реализации будут созданы новые методики образования, которые педагоги региона получат на курсах повышения квалификации. Также на Кубани значительно вырастет поддержка талантливой молодежи, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о том, что на проектирование и строительство детских садов и школ на Кубани в нынешнем 2025 году будет выделено 28 млрд рублей. В крае планируют построить 18 школ и 21 детсад.

Еще 19 млрд рублей пойдет на строительство больниц, поликлиник и медцентров.

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