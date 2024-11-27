Вестник Кавказа

Краснодарский край потратит 47 млрд рублей на строительство соцобъектов

Краснодарский край потратит 47 млрд рублей на строительство соцобъектов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кубани направят 28 млрд рублей на строительство образовательных учреждений в будущем году. Еще 19 млрд рублей будет направлено на объекты в сфере здравоохранения.

На проектирование и строительство детских садов и школ на Кубани будет выделено 28 млрд рублей в 2025 году, рассказали в краевой администрации.

«В бюджете на будущий год предусмотрели 28 млрд рублей на проектирование и возведение зданий для образовательных учреждений. В следующем году планируем построить 18 школ и 21 детсад - экономика позволяет не снижать темпы»

- губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Еще 19 млрд рублей пойдет на строительство больниц, поликлиник и медцентров.

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