Вестник Кавказа

Краснодарские депутаты приняли десятилетний генплан развития города

Парк Галицкого в Краснодаре
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Депутаты городского собрания Краснодара сегодня провели внеочередное заседание, на котором приняли новый генплан развития столицы Кубани до 2044 года – скоро он станет доступен всем жителям мегаполиса.

Краснодарские депутаты сегодня на своем внеочередном заседании приняли новый генплан территориального планирования и градостроительного зонирования столицы Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации города.

Необходимость в этом документе назрела давно – только за последние пять лет число жителей города увеличилось на 200 тыс человек и сейчас его население насчитывает 1,6 млн человек, и главный градостроительный документ нужно было скорректировать исходя из этого, сообщил в ходе заседания Гордумы глава Краснодара Евгений Наумов, передает "АиФ-Юг".

В скором времени документ будет опубликован на официальном сайте мэрии, и с ним сможет ознакомиться каждый горожанин, добавил мэр.

Подробности нового генплана не раскрываются, известно лишь, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года, срок его реализации - до 2044 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Будет разработан генплан города Ленкорань

Будет разработан генплан города Ленкорань

Ордубад получит Генеральный план города

Ордубад получит Генеральный план города

Баку станет еще краше и удобнее для жителей и гостей

Баку станет еще краше и удобнее для жителей и гостей

Нахчыван будет застраиваться по новому генплану

Нахчыван будет застраиваться по новому генплану

Генпланы районов Кубани скорректируют с учетом экологии

Генпланы районов Кубани скорректируют с учетом экологии

Кабмин Азербайджана утвердил генпланы Тертера и Дашкесана

Кабмин Азербайджана утвердил генпланы Тертера и Дашкесана

Власти Анапы все же приняли новый скандальный генплан города

Власти Анапы все же приняли новый скандальный генплан города

Власти Анапы начали разработку нового Генплана города

Власти Анапы начали разработку нового Генплана города

Североосетинский Беслан обновят за 9 млрд рублей

Североосетинский Беслан обновят за 9 млрд рублей

У Краснодара появилось целых три концепции городского генплана

У Краснодара появилось целых три концепции городского генплана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы