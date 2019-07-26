Краснодарские депутаты приняли десятилетний генплан развития города

Депутаты городского собрания Краснодара сегодня провели внеочередное заседание, на котором приняли новый генплан развития столицы Кубани до 2044 года – скоро он станет доступен всем жителям мегаполиса.

Краснодарские депутаты сегодня на своем внеочередном заседании приняли новый генплан территориального планирования и градостроительного зонирования столицы Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации города.

Необходимость в этом документе назрела давно – только за последние пять лет число жителей города увеличилось на 200 тыс человек и сейчас его население насчитывает 1,6 млн человек, и главный градостроительный документ нужно было скорректировать исходя из этого, сообщил в ходе заседания Гордумы глава Краснодара Евгений Наумов, передает "АиФ-Юг".

В скором времени документ будет опубликован на официальном сайте мэрии, и с ним сможет ознакомиться каждый горожанин, добавил мэр.

Подробности нового генплана не раскрываются, известно лишь, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года, срок его реализации - до 2044 года.