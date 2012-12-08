Вестник Кавказа

Кубани удалось получить миллиарды рублей за счет бережливости

Кубани удалось получить миллиарды рублей за счет бережливости
© Фото: администрация Краснодарского края
За шесть лет экономический эффект Краснодарского края за счет внедрения бережливых технологий составил десятки миллиардов рублей – с нового года в крае заработает новый проект "Эффективная и конкурентная экономика".

Власти Краснодарского края подсчитали экономический эффект от внедрения бережливых технологий – за шесть лет он составил 88 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации края.

"Краснодарский край стал одним из первых регионов, кто активно включился в участие в программе, и начал оказывать адресную поддержку бизнесу"

- губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

За это время перестроить свои технологии и найти резерв для их развития удалось 216 предприятиям Кубани, передает "АиФ-Юг".

Помимо экономического эффекта, они получили ряд серьезных преференций, в числе которых - инвестиционные вычеты, субсидии и займы а также обучение и повышение квалификации их работников.

Однако останавливаться на достигнутом краевые власти не собираются: экономика должна быть эффективной, а поэтому в новом 2025 году в регионе запустят новый проект "Эффективная и конкурентная экономика", к которому подключатся предприятия из сфер сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ, транспорта, строительства и компании туристической отрасли, отметили в администрации.

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