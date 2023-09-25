Бережливые технологии вводят новые чеченские компании

К работающим по бережливым технологиям пяти чеченским компаниям в нынешнем году прибавились еще три – ими стали крупный промышленный комплекс, автозавод и предприятие по производству цемента, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев.
"В этом году заключены соглашения с "ЛидерА", ООО "Чеченавто" и АО "Чеченцемент". Таким образом, на сегодняшний день в Чечне участниками нацпроекта "Производительность труда" являются восемь предприятий. В настоящее время ведется работа по дополнительному отбору предприятий"
- Рустам Шаптукаев
Внедрение новых передовых технологий уже дает свои плоды, и это особенно заметно на примете завода "Чеченские минеральные воды" – грамотный подход к организации труда на предприятии позволил на 30% сократить простой его оборудования, и результат не заставил себя ждать – выпуск водя на нем увеличился на 25 тыс бутылок в месяц, передает ТАСС.
В нынешней непростой экономической ситуации предприятиям республики нужны новые решения для того, чтобы повысить их эффективность и тем самым обеспечить экономическую устойчивость, добавил министр.