Бережливые технологии вводят новые чеченские компании

Опубликовано: 22:22, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все большее число чеченских компаний внедряют у себя на производстве бережливые технологии – как показала практика, это позволяет значительно нарастить их потенциал.

К работающим по бережливым технологиям пяти чеченским компаниям в нынешнем году прибавились еще три – ими стали крупный промышленный комплекс, автозавод и предприятие по производству цемента, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев.

"В этом году заключены соглашения с "ЛидерА", ООО "Чеченавто" и АО "Чеченцемент". Таким образом, на сегодняшний день в Чечне участниками нацпроекта "Производительность труда" являются восемь предприятий. В настоящее время ведется работа по дополнительному отбору предприятий"

- Рустам Шаптукаев

Внедрение новых передовых технологий уже дает свои плоды, и это особенно заметно на примете завода "Чеченские минеральные воды" – грамотный подход к организации труда на предприятии позволил на 30% сократить простой его оборудования, и результат не заставил себя ждать – выпуск водя на нем увеличился на 25 тыс бутылок в месяц, передает ТАСС.

В нынешней непростой экономической ситуации предприятиям республики нужны новые решения для того, чтобы повысить их эффективность и тем самым обеспечить экономическую устойчивость, добавил министр.