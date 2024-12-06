Вестник Кавказа

Армения и США заключили хартию о стратегическом партнерстве

Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен
© Фото: скриншот из видео на сайте МИД Армении
Представители Армении и США заключили документ о создании совместной комиссии по партнерству. Церемония подписания состоялась в столице США.

В Вашингтоне состоялась церемония подписания хартии о стратегическом партнерстве между Арменией и США. Об этом сказано в сообщении на сайте армянского МИД.

Свои подписи под документом поставили глава армянского министерства и госсекретарь Соединенных Штатов.

Комментируя подписание документа, руководитель МИД РА Арарат Мирзоян отметил, что хартия придает еще больше амбиций взаимодействию двух стран.

"Он (документ) охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, укрепление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и высоким технологиям, а также расширение контактов между людьми"

– Арарат Мирзоян

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