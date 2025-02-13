Вестник Кавказа

Лавина унесла жизнь спасателя в КЧР

Лавина унесла жизнь спасателя в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое спасателей попали под снежную лавину в Карачаево-Черкесии. Снежная стихия унесла жизнь одного из них. Второй выжил, но пострадал.

Смертельная лавина сошла сегодня в Карачаево-Черкесской Республике, рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ставрополья.

По данным ведомства, ЧП случилось у балки "Орленок". Под снегом оказались двое службы, один из них не выжил.

"Обстоятельства произошедшего выясняются"

– ПАСС СК

Напомним, ранее сегодня в МЧС заявили о сходе лавины неподалеку от балки Орленок. На нее пути оказались трое альпинистов. Одному удалось спастись, его госпитализировали. Остальные погибли, их тела уже отвезли в поселок Архыз.

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