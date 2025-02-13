Вестник Кавказа

Погибших в КЧР туристов вытащили из-под лавины

Горы Кельбаджара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тела двух туристов обнаружили в Карачаево-Черкесии. Погибших вытащили из-под лавины. Тела транспортируют в Архыз.

В Карачаево-Черкесии обнаружили тела двух погибших туристов, сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве заявили, что из-под лавины тела достал спасшийся альпинист. В МЧС предупредили, что лавинная опасность в горах региона сохраняется.

Отмечается, что тела погибших транспортируют в поселок Архыз. В министерстве добавили, что третий участник группы передан врачам, его доставят в Зеленчугскую центрульную больницу.

Ранее лавина сошла в окрестностях балки Орленок в Карачаево-Черкесии. Группа пропавших альпинистов совершала поход самостоятельно без регистрации в МЧС.

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