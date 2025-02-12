Вестник Кавказа

В горах КЧР ищут двоих альпинистов

В горах КЧР ищут двоих альпинистов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасательная операция проходит в горах КЧР: ищут двоих альпинистов, которые оказались в снежной ловушке из-за схода лавины.

Сход лавины произошел возле балки Орленок в Карачаево-Черкесии. Под завалом оказались трое альпинистов. 

Одному спортсмену удалось выбраться, еще двое разыскиваются сотрудниками МЧС. К покорению высоты вышла группа из 15 человек, поведали в региональном управлении МЧС. 

Сообщается, что поисковая операция осуществляется силами отряда из 10 спасателей, задействовано несколько единиц техники.  

Отметим, что в МЧС прогнозировали лавинную опасность в регионе на этой неделе. Особую опасность представляют участки высотой более 2 тыс метров.

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