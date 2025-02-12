Спасательная операция проходит в горах КЧР: ищут двоих альпинистов, которые оказались в снежной ловушке из-за схода лавины.
Сход лавины произошел возле балки Орленок в Карачаево-Черкесии. Под завалом оказались трое альпинистов.
Одному спортсмену удалось выбраться, еще двое разыскиваются сотрудниками МЧС. К покорению высоты вышла группа из 15 человек, поведали в региональном управлении МЧС.
Сообщается, что поисковая операция осуществляется силами отряда из 10 спасателей, задействовано несколько единиц техники.
Отметим, что в МЧС прогнозировали лавинную опасность в регионе на этой неделе. Особую опасность представляют участки высотой более 2 тыс метров.