Жителей КЧР предупредили о сильных снегопадах

В Карачаево-Черкесии нагрянут сильные снегопады. Ранее в МЧС предупредили о повышенной лавиноопасности в горах республики.

В связи с возможными сильными осадками в Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве заявили, что с 17 часов и до конца 17 февраля и далее в течение суток 18 и 19 февраля в регионе местами прогнозируется сильный снегопад.

В МЧС напомнили, что плохая погода может послужить причиной чрезвычайных происшествий, связанных с обрывом линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, а также ДТП.

Ранее в пресс-службе спасательного ведомства сообщили о повышенной лавиноопасности в горах Карачаево-Черкесии. Подчеркивается, что она может сохраниться до среды.