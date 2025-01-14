Лавиноопасность сохранится до среды в Карачаево-Черкесии

Жителям КЧР посоветовали не отправляться горы до середины текущей недели. В МЧС ожидают ожидают, что в ближайшие дни там могут сойти лавины.

В Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности. Об этом информирует 17 февраля МЧС республики.

Согласно информации, до конца сегодняшнего дня, а также 18 и 19 февраля в горах на высоте от 2 км и выше возможно образование лавин.

В министерстве призвали граждан воздержаться от походов в горы в непогоду и стараться не оказываться в местах спуска лавин, которые обычно образуются на склонах крутизной более 30 градусов.