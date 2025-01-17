Вестник Кавказа

Снегопады накроют регионы Северного Кавказа

Снегопады накроют регионы Северного Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильные снегопады прогнозируют в нескольких республиках СКФО в ближайшие дни. Непогода накроет КЧР, КБР, Ингушетию и Чечню.

В республиках Северного Кавказа прогнозируются выпадение снега в ближайшие дни, в горных районах возникнет опасность схода лавин, передали в Гидрометцентре РФ.

"Шестнадцатого февраля в Карачаево-Черкесии сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В горах Кабардино-Балкарии ветер до 23 м/с. 14 - 15 февраля в горах Карачаево-Черкесии выше 2 тыс. м, Ингушетии и Чеченской Республики выше 1,5 тыс. м лавиноопасно"

- Гидрометцентр России

Напомним, что на прошлой неделе сильный снегопад обрушился на Ставропольский край. Из-за непогоды в виде снега и сильного ветра пришлось перекрыть часть федеральной трассы "Кавказ" в Минераловодском районе.

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