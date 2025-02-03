Вестник Кавказа

Трасса "Кавказ" поехала на всех участках

Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожным службам Ставропольского края удалось оперативно расчистить федеральную трассу Р-217 от снежных заносов и последствий дорожно-транспортного происшествия в Минераловодском районе – движение по ней возобновилось.

Дорожные власти Ставропольского края вновь открыли проезд автомобилей всех типов на двух участках федеральной автодороги "Кавказ", после ее закрытия с 18 часов, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

"Ограничения, введенные ранее в Минераловодском и Андроповском округах, сняты. Движение по федеральной автодороге "Кавказ" на 314 км, а также на отрезке с 244 по 290 км, организовано в штатном режиме"

- ГАИ Ставропольского края

Как пояснили в краевом ГАИ, федеральная трасса перекрывалась не только из-за сильного ветра и снегопада – в Моздокском районе на ней произошло крупное ДТП с участием грузовика и внедорожника.

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