Трасса "Кавказ" поехала на всех участках

Дорожным службам Ставропольского края удалось оперативно расчистить федеральную трассу Р-217 от снежных заносов и последствий дорожно-транспортного происшествия в Минераловодском районе – движение по ней возобновилось.

Дорожные власти Ставропольского края вновь открыли проезд автомобилей всех типов на двух участках федеральной автодороги "Кавказ", после ее закрытия с 18 часов, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

"Ограничения, введенные ранее в Минераловодском и Андроповском округах, сняты. Движение по федеральной автодороге "Кавказ" на 314 км, а также на отрезке с 244 по 290 км, организовано в штатном режиме"

- ГАИ Ставропольского края

Как пояснили в краевом ГАИ, федеральная трасса перекрывалась не только из-за сильного ветра и снегопада – в Моздокском районе на ней произошло крупное ДТП с участием грузовика и внедорожника.