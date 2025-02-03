Вестник Кавказа

Снегопад на время перекрыл федеральную автотрассу "Кавказ"

Снегопад на время перекрыл федеральную автотрассу "Кавказ"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автолюбителям, планировавшим на эти выходные прокатиться по федеральной трассе Р-217 "Кавказ", пока придется отказаться от поездки – из-за мощного снегопада на Ставрополье она пока перекрыта до особого распоряжения.

Службы дорожного движения Ставропольского края на время полностью закрыли движение любого автотранспорта на федеральной трассе "Кавказ" из-за сильного снегопада, обрушившегося на регион, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция края.

"В 17:00 мск временно ограничено движение всех видов транспорта по федеральной автодороге "Кавказ" с 244-го по 290-й километр (участок Андроповского округа). Причиной введенных ограничений стали негативные погодные условия - снегопад, снежные переметы и сильный боковой ветер"

- ГАИ Ставропольского края

Погодные условия в крае таковы, что обеспечить безопасность движения по дороге нет возможности, несмотря на то, здесь работает снегоуборочная техника: транспорт приходится направлять по запасным маршрутам, рассказали в ГАИ.

О снятии введенных ограничений будет сообщено дополнительно, добавили в ведомстве.

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