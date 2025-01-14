Вестник Кавказа

Более 300 машин спасли из снежного плена в Армении

снежная ловушка в Армении
© Фото: сайт Спасательной службы МВД Армении
Армянские спасатели помогли выбраться из снежной ловушки нескольким сотням автомобилей. Более 700 гражданам оказана вся необходимая помощь.

В Армении из-за сильного снегопада угодили в снежную ловушку 311 транспортных средств. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Спасательной службы республики 7 февраля.

Информация о заблокированных из-за непогоды машинах начала поступать в центры кризисного управления областного спасательного управления СС МВД еще накануне.

Спасатели освободили все автомобили и оказали всю необходимую помощь 711 гражданам.

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