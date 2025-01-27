ДТП с погибшими и ранеными случилось в Армении

Несколько человек получили травмы в результате дорожной аварии на трассе в Армении. Раны оказались смертельными у двоих из пострадавших – они скончались.

Автокатастрофа случилась несколько часов назад на трассе Ереван-Гюмри-Бавра в Армении, рассказали армянские СМИ.

Сообщается, что авария произошла примерно в три часа дня по местному времени (около 14.00 мск). На дороге врезались друг в друга автомобили ВАЗ.

Двое раненых скончались на месте трагедии, еще два человека получили более легкие травмы, они выжили и были госпитализированы.

Причину и прочие детали ДТП выяснит следствие.