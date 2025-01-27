Вестник Кавказа

ДТП с погибшими и ранеными случилось в Армении

ДТП с погибшими и ранеными случилось в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько человек получили травмы в результате дорожной аварии на трассе в Армении. Раны оказались смертельными у двоих из пострадавших – они скончались.

Автокатастрофа случилась несколько часов назад на трассе Ереван-Гюмри-Бавра в Армении, рассказали армянские СМИ.

Сообщается, что авария произошла примерно в три часа дня по местному времени (около 14.00 мск). На дороге врезались друг в друга автомобили ВАЗ.

Двое раненых скончались на месте трагедии, еще два человека получили более легкие травмы, они выжили и были госпитализированы.

Причину и прочие детали ДТП выяснит следствие.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
715 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Житель Махачкалы попал под колеса иномарки

Житель Махачкалы попал под колеса иномарки

Сломанное колесо привело к смерти в ДТП в Армении

Сломанное колесо привело к смерти в ДТП в Армении

Пять машин столкнулись на Ставрополье – есть раненые

Пять машин столкнулись на Ставрополье – есть раненые

Мужчина оставил без газа жителей центра Тбилиси

Мужчина оставил без газа жителей центра Тбилиси

Начинающий водитель-лихач врезался в забор на Ставрополье

Начинающий водитель-лихач врезался в забор на Ставрополье

Почти 20 человек пострадали в ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Иране

Почти 20 человек пострадали в ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Иране

Авария лишила тысячу жителей Майкопа электричества

Авария лишила тысячу жителей Майкопа электричества

Самолет с пациентом совершил жесткую посадку в Абхазии

Самолет с пациентом совершил жесткую посадку в Абхазии

В Краснодаре водитель устроил ДТП с пятью машинами

В Краснодаре водитель устроил ДТП с пятью машинами

&quot;Скорая&quot; попала в ДТП в Дагестане

"Скорая" попала в ДТП в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы