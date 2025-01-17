Вестник Кавказа

Микроавтобус с пассажирами попал в аварию на Ставрополье

ДТП в Ставропольском крае
© Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставропольского края
Несколько человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом и легковушкой на Ставрополье. Авария случилась неподалеку от краевой столицы.

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в которой получили травмы четыре человека. Об этом сказано в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Авария случилась неподалеку от Ставрополя.

"В результате аварии 46-летняя водитель легкового автомобиля и трое ее пассажиров (в том числе двое подростков 13 и 16 лет) с тяжелыми травмами доставлены в больницу города Ставрополя. В пассажирской "Газели", принадлежащей детскому дому поселка Солнечнодольска, находился водитель, а также семь пассажиров, они не пострадали"

– Гоставтоинспекция Ставрополья

Согласно предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, не справился с управлением и вылетел на "встречку", где столкнулся с легковой машиной.

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