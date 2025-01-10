Вестник Кавказа

Начинающие водители стали чаще попадать в аварии на Ставрополье

Начинающие водители стали чаще попадать в аварии на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье существенно выросло количество ДТП с участием начинающих автолюбителей. За прошлый календарный год таких ДТП стало больше почти на 25%.

В Ставропольском крае выросло количество аварий, в которые попадают начинающие водители. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

"В прошлом году на 24% увеличилось количество аварий с участием начинающих водителей, с водительским стажем менее двух лет, в которых 31 человек погиб и 296 были травмированы"

– пресс-служба управления

Там также отметили, что в регионе на 1,5% уменьшилось количество происшествий с водителями, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Госавтоинспекции поведали, что в крае на 69% выросла аварийность с участием детей, севших за руль транспортного средства без контроля взрослых.

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