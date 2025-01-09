Ребенок пострадал в автоаварии на Ставрополье

Трое человек оказались в больнице после ДТП на Ставрополье. Среди них – один ребенок. Всех раненых доставили в больницу.

Автоавария с участием двух автомобилей произошла в Петровском округе Ставропольского края, пишет пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Известно, что 36-летний владелец ВАЗ-2112 выехал на встречку и столкнулся с иномаркой, в которой находились 27-летняя местная жительница и 7-летний ребенок.

Подчеркивается, что всех доставили в Петровскую больницу. По факту происшествия проводится проверка.