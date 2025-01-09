Вестник Кавказа

Ребенок пострадал в автоаварии на Ставрополье

Ребенок пострадал в автоаварии на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трое человек оказались в больнице после ДТП на Ставрополье. Среди них – один ребенок. Всех раненых доставили в больницу.

Автоавария с участием двух автомобилей произошла в Петровском округе Ставропольского края, пишет пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Известно, что 36-летний владелец ВАЗ-2112 выехал на встречку и столкнулся с иномаркой, в которой находились 27-летняя местная жительница и 7-летний ребенок.

Подчеркивается, что всех доставили в Петровскую больницу. По факту происшествия проводится проверка.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
715 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Отопление в Кисловодске станет стабильнее

Отопление в Кисловодске станет стабильнее

Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

Рискованный обгон стал причиной смерти водителя на Ставрополье

Рискованный обгон стал причиной смерти водителя на Ставрополье

Врач, медсестра и пациент ранены в ДТП со скорой в Армении

Врач, медсестра и пациент ранены в ДТП со скорой в Армении

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Два человека стали жертвами ДТП на остановке в Карачаево-Черкесии

Два человека стали жертвами ДТП на остановке в Карачаево-Черкесии

Несколько человек погибли в результате падения фуры на машины в Грузии

Несколько человек погибли в результате падения фуры на машины в Грузии

Молодой человек погиб в ДТП с грузовиком в Дагестане

Молодой человек погиб в ДТП с грузовиком в Дагестане

В Минеральных Водах пропала вода на двух улицах

В Минеральных Водах пропала вода на двух улицах

Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы