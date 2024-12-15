Два человека стали жертвами ДТП на остановке в Карачаево-Черкесии

В результате аварии на остановке в КЧР погибли два человека. Происшествие случилось в среду утром на одной из местных трасс.

Легковой автомобиль сбил насмерть двух человек на остановке возле станицы Красногорской под Черкесском. Об этом информирует 15 января МВД Карачаево-Черкесии.

Трагедия случилась сегодня примерно в 09:00 на 31-м километре трассы Черкесск – Домбай.

Согласно предварительной информации, 57-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2112, не справился с управлением и совершил ДТП. После этого транспортное средство загорелось. В аварии погибли водитель и 27-летний молодой человек, находившийся на пассажирском сидении.