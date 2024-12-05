Телефон на зарядке стал причиной пожара в Черкесске

Пожар произошел в жилом доме в столице Карачаево-Черкесии. Пожарные оперативно справились с огнем. Уже установлена причина, по которой началось возгорание, – это мобильный телефон, который загорелся, будучи на зарядке.

Зарядка гаджета обернулась пожаром для жителя Черкесска, подробности огненного инцидента рассказали в МЧС России.

В спасательном ведомстве уточнили, что причиной возгорания стал телефон, оставленный хозяином дома на зарядке.

Ощутив запах дыма, мужчина отключил дома электричество и позвонил пожарным. Огнеборцы быстро приехали и потушили пожар. Однако пламя успело распространиться на площадь 8 кв м. Кроме того, как следует из видео с места событий, помещения быстро наполнились черным дымом.

В МЧС также напомнили правила безопасной зарядки гаджетов.

Заряжать девайсы нужно не ночью.

На проводах зарядного устройства не должно быть никаких повреждений.

Нельзя держать телефон на зарядке, если он уже заряжен на 100%.