Вестник Кавказа

Телефон на зарядке стал причиной пожара в Черкесске

Телефон на зарядке стал причиной пожара в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар произошел в жилом доме в столице Карачаево-Черкесии. Пожарные оперативно справились с огнем. Уже установлена причина, по которой началось возгорание, – это мобильный телефон, который загорелся, будучи на зарядке.

Зарядка гаджета обернулась пожаром для жителя Черкесска, подробности огненного инцидента рассказали в МЧС России.

В спасательном ведомстве уточнили, что причиной возгорания стал телефон, оставленный хозяином дома на зарядке.

Ощутив запах дыма, мужчина отключил дома электричество и позвонил пожарным. Огнеборцы быстро приехали и потушили пожар. Однако пламя успело распространиться на площадь 8 кв м. Кроме того, как следует из видео с места событий, помещения быстро наполнились черным дымом.

В МЧС также напомнили правила безопасной зарядки гаджетов.

  • Заряжать девайсы нужно не ночью.
  • На проводах зарядного устройства не должно быть никаких повреждений.
  • Нельзя держать телефон на зарядке, если он уже заряжен на 100%.
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