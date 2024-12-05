Телефон на зарядке стал причиной пожара в Черкесске

Пожар произошел в жилом доме в столице Карачаево-Черкесии. Пожарные оперативно справились с огнем. Уже установлена причина, по которой началось возгорание, – это мобильный телефон, который загорелся, будучи на зарядке.
Зарядка гаджета обернулась пожаром для жителя Черкесска, подробности огненного инцидента рассказали в МЧС России.
В спасательном ведомстве уточнили, что причиной возгорания стал телефон, оставленный хозяином дома на зарядке.
Ощутив запах дыма, мужчина отключил дома электричество и позвонил пожарным. Огнеборцы быстро приехали и потушили пожар. Однако пламя успело распространиться на площадь 8 кв м. Кроме того, как следует из видео с места событий, помещения быстро наполнились черным дымом.
В МЧС также напомнили правила безопасной зарядки гаджетов.
- Заряжать девайсы нужно не ночью.
- На проводах зарядного устройства не должно быть никаких повреждений.
- Нельзя держать телефон на зарядке, если он уже заряжен на 100%.