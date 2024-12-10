В центре Еревана тушили пожар в гостинице

Сегодня в центре Еревана вспыхнул пожар в одной из гостиниц – на его тушение выехали 6 боевых расчетов, которые боролись с огнем больше часа – к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня в 11:09 (10:09 мск) в национальный центр кризисного управления на пульт дежурного поступил звонок о пожаре на 3-м этаже гостиницы, расположенной на проспекте Аршакуняц в Ереване, сообщили в спасательной службе МВД Армении.

На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов Ереванского спасательного управления, автолестница и дежурные группы отдела по организации работ по пожаротушению и спасательных работ, медики и психолог, передает NEWS.am.

Площадь пожара была небольшая – около 50 кв м, однако его тушение осложнялось трудной доступностью очага возгорания - пожар был локализован в 11:56 и потушен в 12:24 по местному времени.

О жертвах и пострадавших, как и об эвакуации постояльцев отеля, не сообщается.