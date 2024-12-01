Техническая неисправность вернула самолет в Ереван

Ереванский аэропорт Звартноц принял самолет армянского авиаперевозчика «Ширак Авиа», что не смог улететь в Россию. Оказалось, на борту нашли сбой в системе управления.
Самолет «Ширак Авиа» не смог выполнить рейс по маршруту Ереван-Нижний Новгород и возвратился в аэропорт вылета Звартноц, рассказали в Комитете гражданской авиации.
«Выполнявший рейс из Еревана в Нижний Новгород самолет благополучно приземлился в ереванском аэропорту Звартноц, в настоящее время авиакомпания готовит новый самолет для выполнения маршрута»
- Комитет гражданской авиации
Сообщалось, что авиасудно порядка 1,5 часов делало круги над Арменией, так как экипаж нашел неисправности в технике на борту.