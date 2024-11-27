Транспортный коллапс произошел из-за забастовки водителей в Ереване

Автобусные водители вышли на забастовку в столице Армении, в связи с чем у жителей города возникли проблемы с передвижением. Для пассажиров оказались доступны всего несколько маршрутов.

Во вторник, 3 декабря, в Ереване произошел транспортный коллапс из-за забастовки водителей общественного транспорта. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

С раннего утра большая часть водителей автобусов устроила акцию протеста, в связи с чем почти все маршруты оказались недоступны для граждан.

В ходе митинга водители потребовали от властей повысить им заработную плату.

При этом отмечается, что свыше трех десятков водителей уже уволены с работы.