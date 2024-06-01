По Арташату разгуливал подросток с оружием

Армянские полицейские сегодня задержали в Арташате (Араратская область) подростка, который разгуливал по городу Арташат с оружием – полицейские отобрали у юнца боевой пистолет с патронами.

Сегодня, 1 декабря, мобильный наряд полиции, совершавший патрулирование по улицам города Арташата в Араратской области Армении, приметили подростка с предметом, походим на пистолет, который направлялся к автотрассе Ереван-Ерасх.

Патрульные по радиосвязи немедленно предупредили дежурного по управлению, который отправил на поимку вооруженного юнца пеший наряд полицейских, передает NEWS.am. Полицейские быстро "вычислили" подростка и доставили его в полицейское отделение – оружие, с которым он "щеголял" по улицам, оказалось боевым пистолетом со снаряженным патронами магазином.

В отношении несовершеннолетнего начато следствие.