Двое старост армянских сел подверглись вооруженному нападению

В Армении произошло сразу два факта нападения на руководителей сельских поселений. Следственный комитет республики возбудил уголовные дела в обоих случаях, рассказали в ведомстве.
Случай №1
Первое агрессивное нападение случилось на старосту села Тлик Славика Салояна и его сына Манвела.
На них набросились родственники зятя. 40-летний преступник выстрелил в старшего Салояна и несколько раз ударил его. Сообщник также ударил его, но не кулаками, а тяжелым камнем. Другие частники нападения избили сына главы Тлика.
Причиной выступили разногласия на бытовой почве. Преступники находятся в розыске.
Случай №2
Второе покушение на жизнь произошло в селе Варагавана в Тавушской области Армении. Там атаковали 42-летнего руководителя населенного пункта Армена Абрамяна.
Он встретился с двумя жителями Берда и Варагавана в своем кабинете. Спокойный разговор медленно перерос в потасовку, после которой 28-летний односельчанин Абрамяна смог сбежать.
Глава поселения начал преследовать обидчиков на личном автомобиле, однако дорогу ему преградил дядя второго молодого человека и его знакомый. Они вытащили Абрамяна из салона и начали жестоко избивать. Один из них даже пытался выстрелить в старосту, но тот умело смог отнять оружие. Также он предотвратил попытку ножевой атаки.
Старших участников нападения задержали на границе Армении и доставили в участок. Следователи продолжают расследование.