Двое старост армянских сел подверглись вооруженному нападению

За один день в Армении произошло сразу два покушения на жизнь сельских старост. На всех нападавших заведены уголовные дела.

В Армении произошло сразу два факта нападения на руководителей сельских поселений. Следственный комитет республики возбудил уголовные дела в обоих случаях, рассказали в ведомстве.

Случай №1

Первое агрессивное нападение случилось на старосту села Тлик Славика Салояна и его сына Манвела.

На них набросились родственники зятя. 40-летний преступник выстрелил в старшего Салояна и несколько раз ударил его. Сообщник также ударил его, но не кулаками, а тяжелым камнем. Другие частники нападения избили сына главы Тлика.

Причиной выступили разногласия на бытовой почве. Преступники находятся в розыске.

Случай №2

Второе покушение на жизнь произошло в селе Варагавана в Тавушской области Армении. Там атаковали 42-летнего руководителя населенного пункта Армена Абрамяна.

Он встретился с двумя жителями Берда и Варагавана в своем кабинете. Спокойный разговор медленно перерос в потасовку, после которой 28-летний односельчанин Абрамяна смог сбежать.

Глава поселения начал преследовать обидчиков на личном автомобиле, однако дорогу ему преградил дядя второго молодого человека и его знакомый. Они вытащили Абрамяна из салона и начали жестоко избивать. Один из них даже пытался выстрелить в старосту, но тот умело смог отнять оружие. Также он предотвратил попытку ножевой атаки.

Старших участников нападения задержали на границе Армении и доставили в участок. Следователи продолжают расследование.