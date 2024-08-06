Вестник Кавказа

Музыканта жестоко избили в ресторане в Армении

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Драка произошла в ресторане в Арагацотнской области, рассказали в МВД Армении. Объектом нападения стал музыкант, в результате избиения он попал в больницу.

Конфликтом закончился вечер в ресторане в армянском городе Аштарак, расположенном в Арагацотнской области. Подробности инцидента рассказали в МВД РА.

ЧП случилось накануне. Музыкант, 22-летний жителем села Сасуник, которое находится неподалеку от Аштарака, играл в зале ресторана. В какой-то момент двое гостей, один из которых был его односельчанином, вступили с ним в спор.

Беседа на повышенных тонах продолжилась во дворе. В итоге она окончилась дракой. Музыкант, будучи в меньшинстве, был избит до бессознательного состояния. Его госпитализировали.

Агрессоров задержали. На допросе они признали вину.

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