Музыканта жестоко избили в ресторане в Армении

Драка произошла в ресторане в Арагацотнской области, рассказали в МВД Армении. Объектом нападения стал музыкант, в результате избиения он попал в больницу.

Конфликтом закончился вечер в ресторане в армянском городе Аштарак, расположенном в Арагацотнской области. Подробности инцидента рассказали в МВД РА.

ЧП случилось накануне. Музыкант, 22-летний жителем села Сасуник, которое находится неподалеку от Аштарака, играл в зале ресторана. В какой-то момент двое гостей, один из которых был его односельчанином, вступили с ним в спор.

Беседа на повышенных тонах продолжилась во дворе. В итоге она окончилась дракой. Музыкант, будучи в меньшинстве, был избит до бессознательного состояния. Его госпитализировали.

Агрессоров задержали. На допросе они признали вину.