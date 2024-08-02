Драка в Абхазии у рынка: задержан один из дебоширов

В столице Абхазии (Сухуми) случилась драка между туристом и местным жителем на центральном рынке, после того как приезжий случайно поцарапал его машину. Сотрудники МВД республики уже задержали одного из них.

Правоохранительные органы Абхазии задержали одного из участников драки, произошедшей на центральном рынке в Сухуми, рассказали в МВД республики.

"Примерно в 12:20 часов по улице Гулия, водитель автомобиля "Митсубиси паджеро" Габриелов Олег Львович, 1964 г.р., житель г. Москва, осуществляя высадку пассажиров, допустил механическое повреждение припаркованного по ходу движения автомобиля, принадлежащего жителю г. Сухум Авидзба Беслану Умевичу, 1974 г.р"

- МВД Абхазии

Небольшое ДТП переросло в драку. Житель абхазской столицы разбил лобовое стекло москвича и нанес тому физические травмы.

Сотрудники ведомства уточнили все детали и находятся в процессе принятия решения.