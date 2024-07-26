Вестник Кавказа

Нелегальных торговцев в туристических местах Абхазии наказали

Нелегальных торговцев в туристических местах Абхазии наказали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МВД Абхазии провело рейд по туристическим местам республики и выявило 14 случаев нелицензированной торговли. Ее владельцы получили штрафы.

В курортный сезон важно обеспечивать комфортное и безопасное пребывание туристов, особенно в популярных местах - около 14 бизнесменов получили наказание за нелицензированную торговлю на туристических объектах Абхазии, рассказали в МВД республики.

"В период рейдовых мероприятий с 1 по 3 августа сотрудниками подразделений милиции общественной безопасности УВД по Гагрскому району в Бзыбский отдел были доставлены 14 граждан, осуществляющих коммерческую деятельность без имеющихся на то разрешительных документов"

- МВД Абхазии

Они понесли административную ответственность и заплатили штраф.

В ведомстве добавили, что часто получают жалобы по поводу агрессивного поведения торговцев, которые чуть ли не силой пытаются продать свой товар отдыхающим.

Подобные рейды не так давно проревели на кубанском курорте Сочи. Сотрудники инспекции оштрафовали около 60 владельцев внедорожников, на которых оказывали экскурсионные услуги с нарушением правил.

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