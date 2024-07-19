Вестник Кавказа

Владельцев экскурсионных внедорожников наказали в Сочи

Туры по Кавказу
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Сочинские инспекторы регулярно проводят проверки качества туристических услуг. В этот раз они оштрафовали в Лазаревском районе около 60 владельцев экскурсионных внедорожников за несоблюдение правил безопасности или отсутствие необходимой документации.

Власти Сочи продолжают следить за качеством услуг, которыми активно пользуются туристы на отдыхе. К сожалению, не все бизнесмены ответственно подходят к этому вопросу. За одну проверку полиция города оштрафовала около 60 владельцев экскурсионных внедорожников, рассказали в Госавтоинспекции Сочи.

Правоохранительные органы провели проверку в Лазаревском районе курорта. Они обращали внимание как на общее состояние внедорожников, так и на наличие необходимой документации и соблюдение ПДД.

И водителям, и пассажирам сотрудники ведомства напомнили о важности соблюдения правил безопасности – использовании ремней не только на асфальтированных дорогах, но и проселочных.

Ранее власти Сочи снесли 10 точек, где незаконно предлагали экскурсионные услуги. В общей сложности оштрафовали более 70 объектов нелегальной торговли за две недели.

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