Незаконной торговли стало меньше в Сочи

В сезонный пик администрация Сочи активнее борется с точками нелегальной торговли – за две недели снесено более десяти несогласованных объектов с продажами экскурсий. На поддержку общественного порядка ежедневного отправляется около 600 патрульных.

В пик курортного сезона, когда в город прибывает большое количество отдыхающих, в Сочи активно занялись борьбой с нелегальными торговыми точками и навязыванием услуг. На территории города снесли более десяти незарегистрированных экскурсионных павильона за две недели.

Помимо этого, более двух тыс литров незаконно продаваемого алкоголя было изъято из оборота различных торговых лавок. Всего составлено более 70 административных протоколов за незаконную торговую деятельность.

Администрация Сочи также много внимания уделяет поддержанию общественного порядка. Для этого улицы города находятся под присмотром более 600 сотрудников патрульных служб.

Недавно город-курорт посетил 4-миллионный турист. В общей сложности курорт планирует принять более 7,8 млн гостей в этом году.