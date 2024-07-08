4-миллионный турист получил подарки в Сочи

Турпоток в Сочи взял очередную планку в сезоне 2024 года. Число туристов, приехавших в Сочи на отдых, превысило 4-миллионую отметку. Оказавшийся юбилейным турист вместе с супругой прибыл на отдых из Подмосковья.

Торжественную встречу устроили юбилейному, 4-миллионному туристу в Сочи, подробности рассказали в администрации города.

Власти назвали имя счастливчика – им стал Сергей Колосков, житель подмосковного Серпухова. Мужчина будет отдыхать в Сочи с супругой Верой.

Интересно, что история этой семьи также началась в Сочи. Именно на курорте Сергей сделал предложение будущей супруге.

С тех пор семья каждый год отдыхает именно в Сочи, так что на курорт они приезжают уже 10 лет подряд, и в этом году здесь же отметят юбилей.

Власти Сочи вручили "юбилярам" особый сертификат четырехмиллионного туриста. Сергей и Вера также получили памятные подарки.

Таким образом, на середину июля Сочи уже посетили 4 млн туристов. В общей сложности в 2024 году курорт планирует принять более 7,8 млн гостей.