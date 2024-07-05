Вестник Кавказа

Сочи лишился достопримечательности из-за жары

Водопады на реке Менделихе в Красной поляне
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Сочинском национальном парке исчез Агурский водопад. Непрекращающаяся жара высушила реку, сегодня на месте водопада можно увидеть только раскаленные камни.

В Хостинском районе Сочи пересохла река Агура, что привело к исчезновению знаменитого Агурского водопада.

Сильная жара на Кубани привела к тому, что в Сочинском нацпарке пропал Агурский водопад - река высохла, сейчас вода в ней есть только в нижнем течении. Там, где недавно был живописный водопад, воды нет, каменное дно полностью оголилось.

Отметим, что водопады Агурского каньона одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Сочи.

Несколько лет назад водопад также полностью пересыхал во время летнего зноя. Ожидается, что осадки помогут исправить ситуацию и наполнят русло реки водой.

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