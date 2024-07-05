Вестник Кавказа

Аномальная жара сохранится в Краснодарском крае

Аномальная жара сохранится в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца новой рабочей недели 40-градусная жара не покинет Краснодарский край. МЧС продлило действие предупреждения из-за опасной погоды.

Сильная жара, считающаяся опасным явлением, продолжится на Кубани по крайней мере до середины недели.

"Во второй половине дня и вечером 16, 17 и 18 июля в крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39-41"

– ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Из-за опасного природного явление продлено действие штормового предупреждения.

На морском побережье также будет чрезвычайно жарко, однако чуть прохладнее, чем внутри региона - около 37 градусов.

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