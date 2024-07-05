Жара отключает Кубань от света

Отключения света в Краснодаре связаны с перегрузкой магистральных электрических сетей. Также работу осложняют аномально жаркие температуры, установившиеся в регионе.

Власти кубанской столицы проинформировали о том, что перебои с подачей электроэнергии связаны с перегрузкой магистральных электрических сетей, которая происходит из-за нехватки мощности и сбоев в работе оборудования. Также работу осложняют аномально жаркие температуры, установившиеся в регионе.

«Основные перебои в системе электроснабжения города Краснодара связаны с всплесками и ограничениями в магистральных сетях, в том числе на межрегиональных линиях 220, 110, 500 кВ ПАО Россети. Впоследствии происходит снижение напряжения и мощности в сетях уровнем напряжения 35, 10, 0,4 кВ, выход из строя кабельных линий и отключение подстанций»

– замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Отметим, что перебои с электроснабжением не только создают неудобства для жителей, но и негативно сказываются на различных сферах жизни города. Многие предприятия, зависящие от непрерывного электропитания, испытывают финансовые убытки из-за простоев в работе оборудования.