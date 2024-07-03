Краснодарский край вошел в лидеры России по числу ДТП

За полгода на Кубани произошло 2,6 тыс автомобильных аварий, это второй показатель по стране. По количеству ДТП с участием нетрезвых водителей Краснодарский край занимает первое место.

Краснодарский край остается одним из самых опасных по аварийности на дорогах, следует из рейтинга аналитиков "ПромРейтинг".

Исследование показало, что с начала года максимальное число ДТП произошло в столице - 3,9 тыс, на втором месте оказалась Кубань - 2,6 тыс, на третьем - Нижегородская область, 1,9 тыс аварий.

Краснодарский край также стал вторым по России по количеству наездов на детей. Кроме того, южный регион стал первым по "пьяным" ДТП.

Всего в России за шесть месяцев зарегистрировано 56,4 тыс аварийных происшествий на дорогах, это немного меньше, чем за аналогичный период 2023 года.