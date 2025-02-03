Вестник Кавказа

Названа стоимость второй очереди реконструкции аэропорта "Владикавказ"

Названа стоимость второй очереди реконструкции аэропорта "Владикавказ"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вторая очередь реконструкции аэропорта "Владикавказ" обойдется в 3 млрд рублей. В рамках второго этапа построят новый терминал, а также обновят старое здание аэровокзала.

Второй этап реконструкции воздушной гавани в Северной Осетии будет стоить порядка 3 млрд рублей, поведал глава региона Сергей Меняйло. 

В рамках второй очереди модернизации аэропорта появится появится обновленный пункт пропуска для международных рейсов в старом здании транспортного объекта. На эту инициативу потратят около 1 млрд рублей. 

Также компания, занимающаяся реконструкцией, построит за 2 млрд рублей новое здание аэровокзала, в котором разместятся зал ожиданий и зона для вип-клиентов. Работы стартуют в следующем году. 

Отметим, что чуть более двух лет назад завершилось обновление терминала внутренних линий аэропорта. В работы вложили более 1,5 млрд рублей.

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