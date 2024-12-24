Вестник Кавказа

Северная Осетия стала лидером по производству товарной рыбы в СКФО

Северная Осетия стала лидером по производству товарной рыбы в СКФО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер по производству товарной рыбы в СКФО – Северная Осетия. Она увеличила показатели почти на 30% в 2024 году.

Производство товарной рыбы увеличилось почти на 30% в 2024 году в Северной Осетии. Она стала лидером в этой области среди других регионов Северного Кавказа, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"Увеличились и показатели реализации продукции, прирост составил 23%. Перспективы в этой отрасли у республики отличные: по оценкам экспертов Росрыболовства, потенциал производства рыбы в регионе составляет 30 тысяч тонн год"

- Сергей Меняйло

Он передал, что власти республики стараются поддерживать местных фермеров и выдают им гранты. В 2025 году продолжится работа по новому нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Напомним, что почти 7 тыс североосетинских бизнесменов в 2024 году получили поддержку от центра "Мой Бизнес".

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